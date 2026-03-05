A Federação Marroquina de Futebol anunciou esta quinta-feira que Walid Regragui se demitiu do comando da seleção nacional, poucos meses antes do arranque do próximo Mundial. O treinador de 50 anos colocou um ponto final no ciclo iniciado em 2022, alegando desgaste após quase quatro anos no cargo, numa decisão que surge depois de semanas de especulação sobre o seu futuro.

Regragui deixa a seleção marroquina depois de um percurso marcante, no qual conduziu a equipa às meias-finais do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, o melhor resultado de sempre de uma seleção africana na competição. Apesar disso, a recente derrota na final da Taça das Nações Africanas frente ao Senegal, num torneio disputado em casa, aumentou a pressão sobre o técnico.

A federação marroquina confirmou entretanto a nomeação de Mohamed Ouahbi como novo selecionador. O treinador destacou-se recentemente ao conduzir Marrocos ao triunfo no Mundial Sub-20 e terá agora a missão de preparar a equipa para o Mundial deste verão, no qual os marroquinos integram o Grupo C com Brasil, Escócia e Haiti.

A nova equipa técnica contará ainda com o português João Sacramento, antigo adjunto de José Mourinho na Roma e Tottenham e ainda de Galtier no PSG.