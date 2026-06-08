Estamos a poucos dias do início do Mundial, mas as seleções continuam a ter contrariedades. Já depois de o Brasil ter sido obrigado a mexer na convocatória, desta vez é Marrocos quem se arrisca a perder uma estrela.

Curiosamente, as duas equipas são do mesmo grupo.

Abde Ezzalzouli, extremo do Betis, lesionou-se de forma caricata no jogo com a Noruega e arrisca-se a parar entre três a quatro semanas, como avança o jornal espanhol a Marca.

Deste modo, o avançado de 24 anos falharia o Mundial, que arranca dentro de três dias. Os primeiros testes, realizados esta segunda-feira, revelaram entorse do ligamento lateral interno do joelho direito. Porém, a seleção marroquina voltará a analisar a situação.

Tudo aconteceu num lance caricato ainda no decorrer da primeira parte. A defender um canto, Abde «levou» com o colega, caindo prontamente no chão com queixas. Ainda tentou continuar, mas acabou mesmo por ser substituído.

Ora veja o lance: