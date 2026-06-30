Declarações de Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, após a vitória sobre os Países Baixos (1-1, 2-3 após penáltis), nos 16 avos de final do Mundial 2026:

«O Mundial 2022, no Qatar, mudou a mentalidade da seleção de Marrocos. Somos imparáveis se jogarmos o futebol que sabemos jogar. Se fizermos as coisas mal, é certo que vamos para casa.»

Estratégia de cinco defesas dos Países Baixos

«Surpreenderam-nos a jogar com mais um defesa. Tivemos de fazer ajustes, porque nos deixaram poucos espaços. (...) Vamos analisar a nossa exibição, mas o guarda-redes deles [Bart Verbruggen] fez uma grande exibição. Tivemos mais oportunidades.»

Antevisão aos oitavos de final

«O jogo com o Canadá [nos oitavos de final] será duro. Teremos de recuperar a bola e de estar concentrados. Se não fizermos bem o nosso trabalho, podem-nos eliminar.

Temos de pensar jogo a jogo, mas acredito que vamos chegar longe.»