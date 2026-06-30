Marrocos eliminou os Países Baixos nos penáltis, nos 16 avos de final do Mundial 2026, já pela madrugada adentro. Ora, apesar da hora, a comunidade marroquina – que tem forte presença nos Países Baixos – saiu para as ruas neerlandesas para festejar.

Em alguns locais, os festejos foram pacíficos, mas em Haia registaram-se 13 detenções, segundo a polícia neerlandesa. As autoridades confirmaram os distúrbios durante as celebrações e até os próprios polícias foram atingidos com pedras e fogo de artifício, tendo depois carregado sobre os adeptos marroquinos.

De resto, o trânsito e os transportes públicos tiveram perturbações esta manhã.

Além de detenções por perturbação da ordem pública, duas pessoas foram detidas por disparar contra a polícia.