Mundial 2026
Há 1h e 2min
VÍDEO: adeptos marroquinos detidos nos festejos nas ruas dos Países Baixos
Comunidade marroquina festejou o triunfo no Mundial 2026 e houve confusão com a polícia
AC
Comunidade marroquina festejou o triunfo no Mundial 2026 e houve confusão com a polícia
AC
Marrocos eliminou os Países Baixos nos penáltis, nos 16 avos de final do Mundial 2026, já pela madrugada adentro. Ora, apesar da hora, a comunidade marroquina – que tem forte presença nos Países Baixos – saiu para as ruas neerlandesas para festejar.
Em alguns locais, os festejos foram pacíficos, mas em Haia registaram-se 13 detenções, segundo a polícia neerlandesa. As autoridades confirmaram os distúrbios durante as celebrações e até os próprios polícias foram atingidos com pedras e fogo de artifício, tendo depois carregado sobre os adeptos marroquinos.
De resto, o trânsito e os transportes públicos tiveram perturbações esta manhã.
Além de detenções por perturbação da ordem pública, duas pessoas foram detidas por disparar contra a polícia.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS