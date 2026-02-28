Mattias Grafstorm, secretário-geral da FIFA, referiu, em declarações aos jornalistas durante a assembleia geral da International Football Association Board, no País de Gales, que a organização vai estar atenta à situação do Irão que, recorde-se, foi bombardeado este sábado pelos Estados Unidos e Israel e é um dos países qualificados para o Mundial 2026.

«Realizámos o sorteio da fase final em Washington, com a participação de todas as equipas, e o nosso foco é realizar um Mundial seguro, com a presença de todas as equipas», começou por dizer.

Mattias Grafstorm garante que a FIFA vai continuar a comunicar com os países organizadores, de forma a garantir a segurança do evento. Relativamente aos ataques, o secretário-geral não faz qualquer comentário, mas frisa que a situação será acompanhada.

«Continuaremos a comunicar com os três governos [anfitriões], como sempre fazemos em qualquer situação. Todos estarão em segurança.Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhe, mas acompanharemos os desenvolvimentos em torno de todas as questões ao redor do mundo», concluiu.