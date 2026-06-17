O hat-trick apontado por Lionel Messi frente à Argélia não serviu apenas para lançar a candidatura à Bota de Ouro do Mundial 2026. O capitão da Argentina escreveu também mais uma página na história da competição ao tornar-se no melhor marcador de sempre dos Campeonatos do Mundo.

Com os números atualizados após a primeira jornada, Messi chegou aos 16 golos em fases finais, ultrapassando Ronaldo (Fenómeno), que soma 15, e igualando o registo que durante 12 anos pertenceu a Miroslav Klose.

Aos 38 anos, o argentino alcança a marca em 27 jogos realizados em Mundiais, mais três que o avançado alemão.

No que toca às cores portuguesas, Eusébio continua a ser o melhor classificado, tendo apontado nove golos em seis partidas no Mundial 1966. Já Ronaldo está à procura de bater este número. O capitão da Seleção Nacional conta com oito golos apontados durante cinco Campeonatos do Mundo.

Confira na galeria associada o top-10 de melhores marcadores em Mundiais.