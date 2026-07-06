Mundial 2026: chuva adia o início do México-Inglaterra
Jogo tinha início marcado para a 1h00 da manhã de Portugal, mas não vai começar antes das 2h00
Jogo tinha início marcado para a 1h00 da manhã de Portugal, mas não vai começar antes das 2h00
A FIFA acaba de confirmar que o jogo entre o México e a Inglaterra, relativo aos oitavos de final do Mundial 2026, no Estádio Azteca, foi adiado por uma hora devido às condições climatéricas adversas na Cidade do México.
O jogo tinha início marcado para a 1h00 desta madrugada, mas não vai começar antes das 2h00.
O dia na Cidade do México tem sido marcado por chuva intensa e, nas últimas horas, têm sido visto relâmpagos perto do mítico Estádio Azteca.
Segundo os regulamentos deste Mundial, o jogo não poderá começar até que tenham passado trinta minutos desde o último relâmpago, num raio de doze quilómetros em redor do estádio.
FIFA have confirmed that our Round of 16 tie against Mexico has been delayed until 2am (UK) due to adverse weather conditions in Mexico City. pic.twitter.com/YzOLpJZvRG— England (@England) July 5, 2026