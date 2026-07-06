A FIFA acaba de confirmar que o jogo entre o México e a Inglaterra, relativo aos oitavos de final do Mundial 2026, no Estádio Azteca, foi adiado por uma hora devido às condições climatéricas adversas na Cidade do México.

O jogo tinha início marcado para a 1h00 desta madrugada, mas não vai começar antes das 2h00.

O dia na Cidade do México tem sido marcado por chuva intensa e, nas últimas horas, têm sido visto relâmpagos perto do mítico Estádio Azteca.

Segundo os regulamentos deste Mundial, o jogo não poderá começar até que tenham passado trinta minutos desde o último relâmpago, num raio de doze quilómetros em redor do estádio.