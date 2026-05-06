Estalou o verniz entre a Federação Mexicana de Futebol e os clubes mexicanos que atuam na Liga MX (México), que podem ver alguns dos jogadores serem «riscados» do Mundial 2026, caso não se apresentem nos trabalhos da Seleção... precisamente esta quarta-feira.

Apesar de não se tratar de uma data FIFA e coincidir com o período decisivo da época no Torneio Clausura, o organismo enviou um comunicado, esta manhã, onde garante que «qualquer jogador que não compareça no centro de treinos ficará fora do Campeonato do Mundo».

Recorde-se que, a 28 de abril, a Federação anunciou que 20 atletas da Liga MX iam participar num «mini torneio» antes do Mundial, sendo que apenas 12 tinham vaga garantida na Seleção, de acordo com o The Athletic. Ora, isto significava que os jogadores do Toluca e do Chivas que fossem convocados por Javier Aguirre não poderiam participar na fase final do Clausura, nem na Liga dos Campeões da CONCACAF.

Além disso, dois atletas do Toluca (Jesús Gallardo e Alexis Vega) foram vistos a treinar com a equipa, sendo que o Chivas teve de dispensar cinco dos seus atletas e foi um dos clubes mais afetados.

Leia aqui o comunicado da Federação Mexicana de Futebol:

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

O México é um dos três anfitriões do Campeonato do Mundo, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, sendo que a prova tem início a 11 de junho, precisamente na capital mexicana.

A lista final de convocados de Javier Aguirre deve ser anunciada a 1 de junho, depois dos particulares contra Gana e Austrália.