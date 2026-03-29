A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou pesar pela morte de um adepto ocorrida horas antes do encontro particular entre México e Portugal, disputado no Estádio Azteca.

Em comunicado, a FPF associou-se à Federação Mexicana de Futebol «neste momento de consternação», após o incidente registado cerca de duas horas antes do início da partida.

De acordo com a Secretaria de Segurança da Cidade do México, o adepto encontrava-se em «estado de embriaguez» e terá tentado passar do segundo para o primeiro piso através de um salto, acabando por sofrer a queda fatal.