Mundial 2026
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FPF lamenta morte de adepto antes do México-Portugal no Azteca
Queda nas bancadas provocou vítima mortal horas antes do jogo de preparação
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Queda nas bancadas provocou vítima mortal horas antes do jogo de preparação
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou pesar pela morte de um adepto ocorrida horas antes do encontro particular entre México e Portugal, disputado no Estádio Azteca.
Em comunicado, a FPF associou-se à Federação Mexicana de Futebol «neste momento de consternação», após o incidente registado cerca de duas horas antes do início da partida.
De acordo com a Secretaria de Segurança da Cidade do México, o adepto encontrava-se em «estado de embriaguez» e terá tentado passar do segundo para o primeiro piso através de um salto, acabando por sofrer a queda fatal.
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TAGS: Mundial 2026 Mexico Portugal Adeptos Obito
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