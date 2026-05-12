O Governo do México abandonou os planos de antecipar o início das férias escolares de verão, uma decisão que tinha justificado com a realização do Mundial 2026 de futebol e pela previsão de uma onda de calor.

A medida foi abandonada na segunda-feira, durante uma reunião nacional de dirigentes do Ministério da Educação mexicano. «Ficou decidido manter o calendário escolar original de 2025-2026 (...) segundo o qual o ano letivo terminará a 15 de julho», anunciou o ministério da Educação, em comunicado.

O país co-organiza a competição com os Estados Unidos e o Canadá e irá acolher 13 partidas, incluindo o jogo de abertura, a 11 de junho, na Cidade do México.

Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey. A medida recebeu também críticas de associações de pais e professores, preocupadas com o aumento dos custos das creches, assim como de líderes empresariais.

O ministro da Educação, Mario Delgado, tinha explicado que as aulas deveriam terminar a 5 de junho, «porque muitos estados estão a enfrentar temperaturas elevadas e há também a questão do Mundial».

Perante as divergências, a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, adiou a decisão, assegurando à população que se tratava apenas de «uma proposta».