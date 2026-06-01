Mundial 2026: México divulga lista final de 27 convocados
Javier Aguirre lidera comitiva que integra o Grupo A, juntamente com África do Sul, Coreia do Sul e Chéquia
O México divulgou, esta segunda-feira, a lista de 27 convocados para o Mundial 2026.
Javier Aguirre tem como nomes fortes na convocatória o experiente Guillermo Ochoa, que parte para o sexto Campeonato do Mundo da carreira, assim como Raul Jiménez, avançado do Fulham, que também passou pelo Benfica.
Recorde-se que o México integra o Grupo A desta prova, juntamente com África do Sul, Coreia do Sul e Chéquia. O conjunto mexicano abre o Mundial 2026 frente à formação sul-africana, no próximo dia 11 de junho.
Confira aqui os convocados do México para o Mundial:
Guarda-redes: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa e Carlos Acevedo;
Defesas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Mateo Chávez;
Médios: Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelin Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo e Luis Chávez;
Avançados: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Guillermo Martínez, Armando González e Raúl Jiménez.