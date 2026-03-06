O México promete mobilizar cerca de 100 mil agentes para garantir a segurança do Mundial 2026, que organiza juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.

De acordo com o governo mexicano, o objetivo é apresentar a toda a comunidade um país «confiável, seguro e organizado», assim como proteger as três cidades-sede que integram a prova: Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. Ao todo, as três forças-tarefa conjuntas são compostas por 20 mil membros das forças armadas, 55 mil agentes da Secretaria da Segurança Pública e uma série de efetivos de segurança privada.

Além disso, serão mobilizados 2.100 veículos militares e 378 civis para integrar as escoltas dos chefes de Estado e das delegações de futebol estrangeiras, bem como 24 aeronaves para vigilância aérea. Já os locais de especial interesse, como aeroportos, hotéis, zonas de treino e estádios vão ter um dispositivo de segurança particular.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo decorre entre os dias 11 de junho e 19 de julho, sendo esta a terceira vez que o México acolhe a prova, depois dos torneios de 1970 e 1986.