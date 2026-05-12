Guillermo Ochoa anunciou que vai fazer a última participação em Campeonatos do Mundo e possivelmente os últimos jogos ao serviço da seleção mexicana.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o guardião mexicano, de 40 anos, escreve, em tom de despedida, sobre a paixão de vestir a camisola da seleção.

«Voltar a vestir esta camisola nunca foi rotina… foi um privilégio. Hoje começa a minha última concentração. Mas desta vez vejo-a de forma diferente. Com o coração mais cheio, com mais cicatrizes, mais lembranças… e a mesma ambição daquele menino que um dia sonhou em defender este escudo», escreveu Ochoa.

«Talvez o futebol meça os anos. Mas a paixão jamais aprendeu a contar o tempo. Estou em casa. Estou com a minha seleção. E enquanto houver uma oportunidade de lutar por este país… lá estará minha alma primeiro. Rumo ao Campeonato do Mundo 2026», acrescentou o guarda-redes que na época passada jogou na Liga Portuguesa, pelo AVS.

Com a participação no Campeonato do Mundo deste ano, Guillermo Ochoa vai somar a sexta participação em fase finais de Campeonatos do Mundo e entrar para a história como um dos jogadores com mais participações em fases finais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Este recorde pode ser igualmente atingido por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, caso confirmem a participação na edição deste ano do Campeonato do Mundo.