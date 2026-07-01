Mundial 2026: pelo menos dois mortos durante os festejos da vitória do México
Uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia
Uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia
Pelo menos duas pessoas morreram, esta madrugada, na Cidade do México, durante os festejos pela vitória do México frente ao Equador, em jogo a contar para os 16 avos de final do Mundial 2026.
De acordo com a secretaria de Saúde da Cidade do México, uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram asfixiados.
A imprensa local noticiou a existência de uma terceira vítima, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Relativamente ao Campeonato do Mundo, a seleção mexicana volta a jogar no domingo contra o vencedor do Inglaterra-RD Congo.
Ora veja as imagens da festa:
🚨#URGENTE Reportan muerte de al menos 3 personas por asfixia (1 hombre y 2mujeres) durante los festejos de esta madrugada en Ángel de la Independencia que recibió casi 1 millón de personas tras victoria del tri. pic.twitter.com/g8yrgdiZ3k pic.twitter.com/WA1G6J6UBT— Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) July 1, 2026