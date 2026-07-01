Pelo menos duas pessoas morreram, esta madrugada, na Cidade do México, durante os festejos pela vitória do México frente ao Equador, em jogo a contar para os 16 avos de final do Mundial 2026.

De acordo com a secretaria de Saúde da Cidade do México, uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram asfixiados.

A imprensa local noticiou a existência de uma terceira vítima, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Relativamente ao Campeonato do Mundo, a seleção mexicana volta a jogar no domingo contra o vencedor do Inglaterra-RD Congo.

Ora veja as imagens da festa: