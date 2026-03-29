Paulinho mostrou-se satisfeito com o regresso à Seleção Nacional e com a forma como foi recebido no empate frente ao México (0-0), no primeiro jogo de preparação rumo ao Mundial 2026.

O avançado, que entrou na segunda parte no Estádio Azteca, destacou o carinho dos adeptos mexicanos.

«Não é muito comum, mas sinto-me muito feliz, obviamente. É sinal de que gostam de mim. Sempre fui muito bem tratado. Eu também gosto muito de estar cá. Gosto dos mexicanos. [...] Para mim é especial jogar pelo meu país. E jogar no México, contra o México, foi perfeito», disse na zona mista.

Chamado já em cima da hora para este estágio, Paulinho não escondeu a emoção do momento.

«Foi no fim de um jogo que tínhamos empatado. Não sabia muito bem como reagir. Mas estou feliz, é fruto do trabalho. Agora é agarrar a oportunidade e continuar a trabalhar para ser opção», disse.

Quanto à possibilidade de integrar a convocatória final para o Mundial 2026, o avançado foi prudente, mas ambicioso.

«Eu vou trabalhar para isso. Acho que, se estou aqui, o mister diz que quem está nesta lista pode ir ao Mundial. Vou trabalhar para isso, mas é uma decisão dele», referiu o avançado.

Paulinho sublinhou ainda a integração tranquila no grupo de trabalho, recordando ligações anteriores com vários colegas.

«Joguei com muitos destes jogadores em clubes, alguns no Sporting e no Sp. Braga. O grupo é muito saudável, é muito fácil de entrar», concluiu.