Declarações de João Cancelo, jogador da Seleção Nacional, na zona mista após o empate frente ao México (0-0), num jogo de preparação para o Mundial 2026:

Com Portugal há sempre pressão

«Na minha opinião, jogando por Portugal há sempre pressão. É onde eu mais gosto de jogar: é na seleção. Como já disse, estou a representar os meus pais, os meus amigos, a minha família. E acho que todos os meus colegas pensam assim. O Estádio Azteca impressionou-me bastante. Acho que fizeram uma cerimónia muito bonita antes de começarmos e receberam-nos muito bem. Em relação ao jogo ser amigável, acho que temos de controlar mais o jogo. Com os jogadores que temos, temos de controlar muito mais o jogo. Somos uma equipa muito melhor do que o México. Temos melhores jogadores do que eles. E hoje, mesmo sendo um pouco superiores, a meu ver, acho que poderíamos ter feito um pouco mais. E, claro, sabe sempre melhor, sendo amigável ou não, sair daqui com uma vitória.»

Altitude foi um problema?

«Pessoalmente, não. Os meus colegas não sei, mas eu pessoalmente não. Senti só o nariz um bocado seco. Mas, em termos de cansaço, não senti muito a altitude.»

Grupo de trabalho

«Este grupo de trabalho é espetacular. Estamos todos ansiosos por jogar esse Mundial, por representar as nossas famílias, por dar alegrias aos portugueses, que é isso que nós queremos, ainda que, às vezes, não corra sempre bem. Mas acho que é isso que tentamos sempre: dar alegrias aos portugueses, mesmo quando muitas vezes somos criticados. Toda a gente quer estar aqui. Toda a gente dá o máximo quando está aqui, nos treinos, nos jogos. Se vocês vissem os nossos treinos, é uma competitividade incrível. Temos jogadores fenomenais e o grupo é fenomenal também.»

México com qualidade

«Foi uma equipa muito física, que nos dificultou muito o nosso jogo. Ganharam muitos duelos, uma equipa muito agressiva e acredito que podíamos ter feito mais.»