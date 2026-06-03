VÍDEO: estátuas derrubadas e camisolas queimadas no México a dias do Mundial
Manifestação na Cidade do México marcada por atos violentos
Manifestação na Cidade do México marcada por atos violentos
Protestos na Cidade do México redundaram no derrube de várias estátuas de uma exposição, na avenida do Paseo de la Reforma, alusiva o Mundial 2026, que o país recebe já a partir do dia 11 de junho, juntamente com os Estados Unidos da América e o Canadá.
A agência noticiosa AFP refere que a manifestação, que saiu para as ruas na passada terça-feira, foi convocada por um grupo dissidente do sindicato da educação, a CNTE.
Foram derrubadas estátuas com uma altura aproximada de cinco metros, referentes a jogadores de diversas seleções, com recurso a cordas. Depois, foram-lhes retiradas e queimadas as camisolas.
Os manifestantes acabaram por ser afastados do local pelas forças policiais com recurso a gás lacrimogéneo.
Os professores exigem aumentos salariais e a revogação de uma lei das pensões. Claudia Sheinbaum, presidente do México, já apelou a que os protestos decorram de forma pacífica.