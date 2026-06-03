Protestos na Cidade do México redundaram no derrube de várias estátuas de uma exposição, na avenida do Paseo de la Reforma, alusiva o Mundial 2026, que o país recebe já a partir do dia 11 de junho, juntamente com os Estados Unidos da América e o Canadá.

A agência noticiosa AFP refere que a manifestação, que saiu para as ruas na passada terça-feira, foi convocada por um grupo dissidente do sindicato da educação, a CNTE.

Foram derrubadas estátuas com uma altura aproximada de cinco metros, referentes a jogadores de diversas seleções, com recurso a cordas. Depois, foram-lhes retiradas e queimadas as camisolas.

Os manifestantes acabaram por ser afastados do local pelas forças policiais com recurso a gás lacrimogéneo.

Os professores exigem aumentos salariais e a revogação de uma lei das pensões. Claudia Sheinbaum, presidente do México, já apelou a que os protestos decorram de forma pacífica.