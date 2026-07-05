Os adeptos mexicanos decidiram reutilizar uma estratégia que já tinha funcionado no último jogo diante do Equador e que garantiu uma vantagem simbólica ainda antes de o apito inicial se fazer ouvir: barulho nas imediações do hotel.

Após a vitória por 2-0 frente aos equatorianos, os adeptos decidiram repetir a dose na madrugada deste domingo, tendo como alvo a seleção inglesa, antes do decisivo confronto dos oitavos de final do Mundial.

Um grupo de mexicanos concentrou-se nas imediações do hotel Marriott de Santa Fe, onde a comitiva de Inglaterra estava hospedada, decidida a roubar horas de sono aos jogadores ingleses. A tática para desestabilizar os preparativos britânicos envolveu um autêntico arsenal sonoro, que passou pela utilização de tambores, trombetas e lançamento de fogo de artifício.

O barulho e a agitação foram de tal ordem que levaram à intervenção da polícia, que teve de se deslocar ao local para afastar os adeptos e tentar repor o silêncio.