Chiquinho Conde anteviu a receção de Moçambique à Guiné-Conacri, na nona jornada da qualificação para o Mundial 2026. Para o encontro desta quinta-feira (17h), o selecionador dos “Mambas” não vai contar com o lateral Diogo Calila. De recordar que Moçambique é terceiro no Grupo G, com 15 pontos, em igualdade com Uganda e a quatro pontos da líder Argélia. Por sua vez, a Guiné-Conacri é quarta, com 11 pontos.

«Espero que os jogadores não sejam demasiado grandes para fazerem as coisas pequenas, aquilo que fazemos todos os dias: treinar, divertir, ganhar e lutar. Estamos a viver um momento histórico. Há sempre uma grande expectativa, uma grande crença de podermos chegar ao Mundial. Sabemos que é muito difícil, mas queremos dar um passo um pouco mais à frente.»

Os nove líderes apuram-se para o Mundial 2026, enquanto os quatro melhores “vices” vão disputar o play-off, com o vencedor a seguir para o torneio de repescagem, entre seis seleções e com duas vagas de apuramento.