Mundial 2026: Catamo titular na vitória do Moçambique frente ao Botswana
Witi (Nacional) marcou um dos golos do triunfo por 2-0
A seleção de Moçambique venceu este domingo o Botswana, por 2-0, no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, naquele que foi um regresso ao recinto depois da CAF ter autorizado os eventos desportivos de dia com um limite de 15 mil espetadores.
Os «mambas» entraram fortes e inauguraram o marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Witi, extremo do Nacional.
Na segunda parte, foi a vez de Faizal Bengal, aos 71m, confirmar o triunfo, num jogo em que Geny Catamo (Sporting) e Calila (Santa Clara) também alinharam como titulares.
Com este resultado, Moçambique sobe ao segundo lugar do Grupo G, com 15 pontos, atrás da Argélia, com 18, que ainda defronta a Guiné esta segunda-feira.
