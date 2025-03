Um golo de Geny Catamo foi insuficiente para impedir a goleada imposta pela Argélia (5-1), na 6.ª ronda da fase de qualificação para o Mundial 2026. Na noite desta terça-feira, Chiquinho Conde promoveu nova titularidade de Catamo, que foi totalista.

Num encontro dominado pelos anfitriões, Mohamed Amoura – avançado do Wolfsburgo – iniciou o espetáculo ao oitavo minuto, quando inaugurou o marcador, assistido por Mahrez (Al Ahli).

De remate em remate, Mandi – defesa do Lille – e Amoura aplicaram o 3-0, com golos aos 24 e 30 minutos, respetivamente.

Na resposta, Geny Catamo fuzilou as redes argelinas, aos 40 minutos. O golo do avançado do Sporting permitiu um rasgo de esperança. Em todo o caso, efémero.

Na etapa complementar, e apesar dos ajustes de Chiquinho Conde, a Argélia confirmou a goleada pelo médio Hadjam (Young Boys) e pelo inevitável Amoura, aos 65 e 80 minutos.

De realçar que os moçambicanos terminaram a partida remetidos à própria área, com a Argélia a ameaçar o agravamento da goleada.

Assim, os argelinos deslocaram na liderança do Grupo G, com 15 pontos, três de vantagem sobre Moçambique (2º).

De recordar que os nove líderes garantem a qualificação para o Mundial 2026. Os quatro melhores segundos classificados seguem o mesmo caminho.

Numa fase em que restam disputar quatro jornadas, Moçambique é sexto na tabela dos vice-líderes, ainda que igualado com Comoros, Camarões, Senegal e Namíbia. No topo desta lista está o Gabão.

Na próxima ronda, a turma de Chiquinho Conde visita o Uganda (4.º), a 3 de setembro. No mesmo dia, a Argélia recebe o Botswana (3.º).

Outros resultados.

Botswana 2-0 Somália

Burundi 5-0 Siecheles

Egito 1-0 Serra Leoa

Sudão 1-1 Sudão do Sul

Comoros 1-0 Chad

Mauritânia 0-2 Rep. Dem. Congo

Senegal 2-0 Togo

Marrocos 2-0 Tanzânia