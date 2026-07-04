Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, em declarações após a vitória (3-0) frente ao Canadá, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026.

Marrocos cada vez mais presente nas decisões

«Não somos mais uma surpresa. Isso é motivo de grande orgulho. Isto é apenas o começo. Espero que continuemos a fazer campanhas como esta nos próximos anos. Queremos ir o mais longe possível e orgulhar o nosso povo.»

Canadá trouxe intensidade na segunda parte

«O Canadá esteve bem em termos de intensidade, sobretudo na primeira parte. Mas dizer que foram melhores [a propósito das declarações de Jesse March]? É difícil afirmar isso quando se perde por 3-0. Eles estavam bem organizados, mas acho que não houve dúvidas na segunda parte. Tenho dúvidas se haverá muitas equipas a vencer por estes números nos oitavos de final.»

Mensagem aos jogadores

«O que tentámos transmitir aos nossos jogadores é que estamos a disputar um campeonato do mundo, o que significa enfrentar momentos difíceis. Era preciso manter a firmeza e demonstrar resiliência quando as coisas não nos estavam favoráveis.»

Vingança frente à França?

«Não pensamos em qualquer ‘vingança’ [caso Marrocos encontre a França, seleção com a qual perdeu nas meias-finais do Mundial2022]”.»