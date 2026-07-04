«Não somos mais uma surpresa, isso é motivo de grande orgulho»
Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, falou do orgulho da seleção estar mais presente nas decisões
Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, falou do orgulho da seleção estar mais presente nas decisões
Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, em declarações após a vitória (3-0) frente ao Canadá, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026.
Marrocos cada vez mais presente nas decisões
«Não somos mais uma surpresa. Isso é motivo de grande orgulho. Isto é apenas o começo. Espero que continuemos a fazer campanhas como esta nos próximos anos. Queremos ir o mais longe possível e orgulhar o nosso povo.»
Canadá trouxe intensidade na segunda parte
«O Canadá esteve bem em termos de intensidade, sobretudo na primeira parte. Mas dizer que foram melhores [a propósito das declarações de Jesse March]? É difícil afirmar isso quando se perde por 3-0. Eles estavam bem organizados, mas acho que não houve dúvidas na segunda parte. Tenho dúvidas se haverá muitas equipas a vencer por estes números nos oitavos de final.»
Mensagem aos jogadores
«O que tentámos transmitir aos nossos jogadores é que estamos a disputar um campeonato do mundo, o que significa enfrentar momentos difíceis. Era preciso manter a firmeza e demonstrar resiliência quando as coisas não nos estavam favoráveis.»
Vingança frente à França?
«Não pensamos em qualquer ‘vingança’ [caso Marrocos encontre a França, seleção com a qual perdeu nas meias-finais do Mundial2022]”.»