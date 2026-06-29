Um tiroteio numa zona de adeptos do Mundial 2026 resultou num morto e noutro ferido grave. O incidente ocorreu em San Jose Square, em São Francisco (Califórnia), numa das várias zonas de adeptos do estado norte-americano.

O conflito ocorreu num momento em que não estava a ser transmitido nenhum jogo, tendo o único encontro do dia ter terminado por volta das 14 horas locais.

«Uma das vítimas foi declarada morta no local. A segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos que colocam a sua vida em risco. Este incidente está a ser investigado como homicídio. Várias ruas circundantes estão encerradas na zona», informou a polícia de San Jose numa publicação na plataforma de redes sociais X.

Estes tipos de zonas de adeptos costumam ser utilizado para transmitir jogos do Campeonato do Mundo, juntado um ambiente de «festa» onde multidões se juntam. Tal como acontece cá em Portugal.

O local foi isolado e a maioria dos bares da zona foram encerrados após o incidente. A área da Baía de São Francisco, recorde-se, já acolheu cinco jogos do Mundial até então, tendo o último sido um jogo da fase eliminatória, na quarta-feira, entre a Bósnia e os Estados Unidos.