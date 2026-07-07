O Egito caiu com estrondo nos «oitavos» do Mundial 2026. Frente à Argentina, campeã em título, os faraós deixaram-se perder depois de estarem a vencer por dois golos. Mostafa Zico, avançado egípcio, deixou duras criticas ao árbitro da partida, François Letexier, após o apito final.

«O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça foi clara. Perseguiu-nos desde o início da partida. Não queria que nós vencêssemos. Um jogo viciado», começou por referir na flash interview após o jogo.

Zico esteve em destaque no jogo. Dilatou a vantagem do Egito já no segundo tempo. Viu, porém, esse segundo golo ser anulado. Não se deixou abalar e fez mesmo o gosto ao pé, pouco depois, desta vez a valer. No final, pediu desculpas aos adeptos por não ter conseguido dar a alegria da passagem.

«Queria muito dar alegria (aos adeptos), mas peço desculpas. Não deu. Não foi culpa nossa. Este árbitro... parece que este jogo estava viciado. Estávamos a vencer por 2-0, e ele [árbitro] a vir para cima de nós. Parabéns à Argentina pela conquista do Mundial. Já não é preciso jogar mais», atirou.

No final, a Argentina marcou três golos em cerca de 15 minutos para operar a reviravolta. Para Zico, a sensação que fica é que os argentinos não venceram apenas por mérito próprio.

«Em nenhum momento pensamos que o jogo já estava decidido. Sabíamos que estávamos a enfrentar a atual campeã do mundo. Antes mesmo de o jogo começar, já sabíamos que enfrentaríamos uma seleção muito forte e uma das favoritas ao título. Mas, se eles tivessem vencido apenas por mérito próprio, seria diferente», concluiu.