Na contagem decrescente para o Mundial 2026, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, a maioria das seleções participantes já revelaram os novos equipamentos. De fora deste lote permanecem Cabo Verde, Irão, Panamá, Tunísia, Haiti, Uzbequistão e Jordânia, uma vez que vestem marcas alternativas a Nike, Adidas e Puma, gigantes que já divulgaram as respetivas coleções.

Curiosamente, apenas uma seleção apresentou o equipamento alternativo, mas não o principal – o Curaçau.

Entre símbolos das bandeiras, padrões clássicos e viagens ao passado, os equipamentos alternativos são o palco ideal para disrupção e criatividade. Enquanto Portugal destaca as ondas do oceano, a França apostou no tom da Estátua da Liberdade, oferecida pelos gauleses aos Estados Unidos em 1886.

Importa igualmente destacar a “pele” alternativa de Marrocos, numa clara alusão às túnicas artesanais. Por sua vez, a Coreia do Sul homenageou a mugunghwa, a flor nacional.

Consulte a galeria associada para conhecer os equipamentos do Mundial 2026.

Para lá de análises subjetivas, as meias do equipamento principal do Brasil suscitam particular debate, uma vez que a Nike incorporou o termo “Brasa”, com a designer a procurar (sem grande sucesso) sustentar essa escolha. No entanto, adeptos e comentadores garantem nunca ter escutado tal expressão nos estádios ou no meio desportivo.

Restam seis vagas para o Mundial 2026. Entre as 22 seleções que disputam os derradeiros bilhetes, País de Gales, Itália, Irlanda do Norte, Ucrânia, Suécia, Polónia, Albânia, Eslováquia, Turquia, Roménia, Irlanda, Chéquia, Dinamarca, Bolívia e Jamaica também já apresentaram os novos equipamentos.

Na madrugada de 1 de abril ficam definidos todos os grupos do Mundial 2026.