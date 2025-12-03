Donald Trump não descarta rusgas policiais e detenções de imigrantes durante o Mundial 2026, indicou Andrew Giuliani, líder do grupo de trabalho da Casa Branca para o evento.

«Cada decisão sobre um visto é uma decisão sobre segurança nacional», acrescentou Giuliani quando questionado sobre a possibilidade de não serem concedidos vistos a pessoas que pretendam visitar os EUA para assistir ao Mundial.

Quanto a dois países participantes no torneio que constam da lista de 19 nações cujos cidadãos estão proibidos de entrar nos EUA por ordem de Trump – Haiti e Irão – Giuliani comentou que «alguns elementos» das delegações dessas seleções obtiveram isenções que permitem a entrada em território norte-americano.

O Mundial vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, e também vai ser acolhido por Canadá e México.