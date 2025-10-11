A Espanha controlou na receção à Geórgia (2-0), na terceira ronda do Grupo E da qualificação para o Mundial 2026. Na noite deste sábado, a campeã da Europa alinhou com Pedro Porro de início, enquanto Samu e Grimaldo não saíram do banco. Nos georgianos, o médio Kochorashvili – do Sporting – foi totalista.

Num encontro de sentido único – 84-16 por cento de posse – a Espanha inaugurou o marcador aos 24 minutos, pelo avançado Yeremi Pino. Pouco depois, aos 29m, Ferran Torres desperdiçou um penálti.

Na etapa complementar, o avançado Oyarzabal resolveu a contenda, aos 64 minutos.

No outro duelo deste grupo, a Turquia goleou na visita à Bulgária (6-1), com Demiral, Kökcü e Aktürkoglu de início. Do banco dos turcos saiu o avançado Deniz Gül (FC Porto) aos 84 minutos.

Depois de o médio Arda Güler inaugurar o marcador a favor dos visitantes aos 11 minutos, o avançado Kirilov restabeleceu a igualdade. Estavam decorridos 13 minutos.

Na segunda parte, Popov concedeu um autogolo aos 49m, enquanto Yildiz (51 e 56m), Celik (65m) e Kahveci (90+3m) edificaram a vantagem. De notar que Arda Güler assinou duas assistências.

Assim, o Grupo E conta com a Espanha na liderança, com nove pontos, mais três do que a Turquia. Seguem-se Geórgia – três pontos – e Bulgária, sem pontos. Na terça-feira, às 19h45, a Espanha recebe a Bulgária, enquanto a Turquia recebe a Geórgia.

Itália na perseguição, Sérvia mais longe

No Grupo I, a Itália dominou na visita à Estónia (3-1), inaugurando o marcador ao quarto minuto, pelo avançado Moise Kean. Depois de Retegui desperdiçar um penálti aos 30 minutos, o avançado aplicou o 2-0 aos 38 minutos.

Entre trocas e cartões amarelos, o avançado Esposito resolveu o duelo aos 74 minutos. Por fim, o avançado Sappinen reduziu para os anfitriões aos 76m.

Este desfecho reforça o segundo lugar da Itália, com 12 pontos, a seis da líder Noruega. Ao cabo de quatro vitórias consecutivas – e uma ronda em atraso – há receção a Israel (3.ª), na terça-feira (19h45).

Entretanto, no Grupo K – liderado pela Inglaterra – a Albânia levou a melhor na visita à Sérvia (1-0). Apesar do ascendente sérvio, os forasteiros fizeram o único golo aos 45+1m, pelo avançado Manaj.

Assim, a Albânia reforça o segundo lugar, com 11 pontos, a quatro de Inglaterra e com vantagem de quatro sobre a Sérvia. A seleção albanesa, que leva cinco jogos a pontuar, aponta à visita a Andorra (5.ª), a 13 de novembro. Por sua vez, a Sérvia, que leva um jogo em atraso, visita Andorra na terça-feira (19h45).