Uma nova edição do Mundial exige renovados equipamentos e uma novíssima caderneta de cromos. Fiel parceira da FIFA há várias décadas, a Panini iniciou nesta quarta-feira a pré-venda da caderneta do Mundial 2026, que vai fixar um novo máximo de cromos (980) e de páginas (112), uma vez que 48 seleções vão participar no torneio.

Para cada seleção estão reservadas duas páginas, com 18 retratos, uma fotografia do habitual “onze” e o símbolo da federação. Cada saqueta guarda sete cromos e deverá custar 1,30 euros. De acordo com a Panini, a venda presencial vai começar entre 26 e 30 de abril.

Esta icónica marca foi fundada em 1961 pelos irmãos Panini, em Módena, na região italiana de Emilia-Romagna, também famosa pelo Grande Prémio de Fórmula 1 e pela ligação à Ferrari.

Ora, face à vitória da Bósnia sobre a Itália no play-off de acesso ao Mundial 2026, a noite de terça-feira terá sido particularmente difícil para a Panini. De recordar que a Itália – campeã europeia em 2021 – não disputa um Mundial desde 2014.

O Mundial 2026 vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.

Consulte a galeria associada para conhecer alguns pormenores da nova caderneta da Panini.