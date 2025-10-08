Carlos Queiroz e Julen Lopetegui não desataram o nó no duelo entre Omã e Qatar, no arranque do Grupo A da terceira fase de grupos da qualificação asiática para o Mundial 2026. A seleção de Omã – comandada por Carlos Queiroz e anfitriã – foi completamente manietada, mas forçou o nulo.

Desta forma, as seleções partilham o topo do grupo, com um ponto, enquanto os Emirados Árabes Unidos apenas entram em cena no sábado (18h45), na receção a Omã. Por sua vez, o Qatar recebe os Emirados Árabes Unidos na terça-feira.

Esta fase da qualificação é composta por dois grupos e três jornadas, sendo que os líderes garantem o apuramento parra o Mundial 2026. Quanto aos “vices”, avançam para a quarta e derradeira fase.