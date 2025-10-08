Mundial 2026
Há 1h e 45min
Mundial 2026: Queiroz e Lopetegui anulam-se antes de ronda decisiva
Omã e Qatar vão decidir a vaga direta com os Emirados Arábes Unidos
SS
Omã e Qatar vão decidir a vaga direta com os Emirados Arábes Unidos
SS
Carlos Queiroz e Julen Lopetegui não desataram o nó no duelo entre Omã e Qatar, no arranque do Grupo A da terceira fase de grupos da qualificação asiática para o Mundial 2026. A seleção de Omã – comandada por Carlos Queiroz e anfitriã – foi completamente manietada, mas forçou o nulo.
Desta forma, as seleções partilham o topo do grupo, com um ponto, enquanto os Emirados Árabes Unidos apenas entram em cena no sábado (18h45), na receção a Omã. Por sua vez, o Qatar recebe os Emirados Árabes Unidos na terça-feira.
Esta fase da qualificação é composta por dois grupos e três jornadas, sendo que os líderes garantem o apuramento parra o Mundial 2026. Quanto aos “vices”, avançam para a quarta e derradeira fase.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS