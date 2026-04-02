Os Mundiais são antecedidos de análises, previsões, apostas e até animais a apontarem um vencedor, mas na era digital o protagonismo pertence aos “supercomputadores”. Como tal, a Opto divulgou os resultados da simulação do Mundial 2026, concluindo que a Espanha – campeã da Europa em título – é a mais provável de suceder à Argentina. A “Roja” detém 15.83 por cento de probabilidades de conquistar o torneio, seguida por França (12.77 por cento), Inglaterra (10.99) e Argentina (10.51).

No entanto, caso Espanha, França e Inglaterra terminem na liderança dos respetivos grupos, então só uma destas seleções vai atingir a final. Mas os Mundiais são especiais também pelas surpresas. De recordar que avançam para os “16-avos” os dois melhores classificados de cada grupo, além de oito “terceiros”.

Quanto a Portugal, o “supercomputador” da Opta atribui 59.83 por cento de probabilidades de a Seleção avançar na fase de grupos. Uma vez que as “Quinas” podem defrontar a Argentina nos “quartos”, a Opta favorece os sul-americanos, com 30.89 por cento de probabilidades de atingirem as meias-finais, contra os 23.88 por cento de Portugal.

Para atingir a final, a Seleção tem a seu favor 13.13 por cento das probabilidades, algo que diminui para 6.92 quando o assunto é a conquista do Mundial 2026.

A título de curiosidade, apenas Haiti e Curaçau surgem com 0.00 por cento de chances de conquistarem o Mundial 2026.

Consulte a galeria associada para conhecer o top-10 das seleções com maiores probabilidades de conquistarem o próximo Mundial, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.