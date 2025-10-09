Nani e o Mundial: «Portugal faz frente a qualquer seleção»
Antigo internacional acredita na conquista inédita nos Estados Unidos
Nani admitiu estar ansioso pela participação de Portugal no Mundial 2026, garantindo que a conquista inédita é possível.
«Hoje já se ouve que Portugal vai ganhar um Mundial ou um Europeu, antigamente não. Falava-se de talento, de um jogador, como Cristiano Ronaldo ou Luís Figo, só que não se falava de a Seleção poder ganhar uma competição. Hoje já se fala numa grande equipa. Estamos consistentes, fazemos frente a qualquer seleção», argumentou nesta quinta-feira no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol.
Para o antigo internacional, a conquista do Euro 2016, em França, representou o ponto de viragem: «A confiança e autoestima mudaram completamente. A partir dali tudo ficou mais fácil. Temos uma geração de muita qualidade e talento».
Aos 38 anos, Nani aproveitou para falar sobre treinadores decisivos na carreira que passou por emblemas como Sporting, Man United, Valência, Lazio e Estrela da Amadora.
«O Paulo Bento foi marcante, sempre acreditou em mim. Mesmo dando “duras”, disse que acreditava a 200 por cento que eu chegaria a profissional. Percebi que tinha ali um amigo. Foi dos treinadores com quem mais aprendi», terminou.
Nesta fase, Nani dedica-se à academia de futebol que fundou: «Depois de tantos anos ao mais alto nível, não esperava um final de carreira tão tranquilo. Encontrei algo que me motiva. Tenho uma “reforma” ativa e positiva. Adoro ajudar crianças a desenvolverem as suas capacidades. Estou muito motivado».