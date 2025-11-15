O Cazaquistão adiou o apuramento da Bélgica para o Mundial 2026, conquistando um ponto no sintético de Astana (1-1). Na tarde deste sábado, o avançado Lukebakio, do Benfica, não saiu do banco dos belgas.

Naquele que foi o último duelo do Cazaquistão no Grupo J, o jovem avançado Satpaev – de 17 anos e já “reservado” pelo Chelsea – inaugurou o marcador ao nono minuto. A reação belga surgiu na segunda parte, aos 48 minutos, pelo médio Vanaken. E ainda que tenham terminado em superioridade numérica, face à expulsão do médio Islam Chesnokov aos 79m, os visitantes foram incapazes de completar a reviravolta.

Assim, a Bélgica segue no topo do Grupo J, com 15 pontos e uma ronda por disputar. Ou seja, dois pontos de vantagem sobre a Macedónia do Norte. Ao cabo de três empates e quatro vitórias, os belgas recebem o Liechtenstein (5.º), na terça-feira (19h45). Por sua vez, o Cazaquistão termina no quarto posto do grupo, com oito pontos.