Richard Ríos e Luis Suárez não saíram do banco da Colômbia no particular com a Nova Zelândia (2-1). Na madrugada deste domingo, na Flórida (Estados Unidos), os “Cafeteros” contaram com Luis Díaz e James Rodríguez de início.

O marcador foi inaugurado ao terceiro minuto pelo médio Puerta. Ainda que o extremo Old tenha estabelecido a igualdade aos 80 minutos, o 2-1 foi aplicado pelo extremo Carbonero aos 88m.

Na quarta-feira (1h), a Colômbia mede forças com a Austrália em Nova Iorque. Nessa madrugada, mas à 1h30, a Nova Zelândia joga ante o Equador em Nova Jérsia.

Noutro particular da madrugada deste domingo, o México empatou a zeros na receção ao Uruguai, que contou com Zalazar (Sp. Braga) de início, enquanto Maxi Araújo (Sporting) foi a jogo aos 74 minutos. No México, o avançado Raúl Jiménez foi titular.

Na madrugada de quarta-feira (1h30), o México joga ante o Paraguai no Texas. Hora e meia antes, o Uruguai mede forças com os Estados Unidos, na Flórida.