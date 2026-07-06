Acabou o Campeonato do Mundo para Portugal. Com um golo solitário de Mikel Merino, sobre o minuto 90, Portugal perdeu com a Espanha (0-1), em Dallas, e falhou a qualificação para os quartos de final.

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A Espanha segue em frente e, nos quartos de final, irá defrontar o vencedor do duelo entre os Estados Unidos e a Bélgica, marcado para esta madrugada.