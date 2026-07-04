Mundial 2026
Há 36 min
Adeptos sobem gradeamento para ver último treino de Portugal no Canadá
Seleção Nacional já prepara duelo com a Espanha, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026
DIM
Seleção Nacional já prepara duelo com a Espanha, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026
DIM
Portugal realizou na tarde deste sábado o primeiro treino de preparação para o jogo com a Espanha, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026.
Ainda em Toronto, os comandados de Roberto Martínez subiram ao relvado e tiveram apoio de dezenas de adeptos, que ficaram em cima do gradeamento do Centennial Park para assistir à sessão. Com exceção para Bruno Fernandes e Vitinha, todos os titulares frente à Croácia realizaram apenas trabalho de ginásio nos 15 minutos abertos à comunicação social.
Recorde-se que Portugal e Espanha medem forças esta segunda-feira, a partir das 20h, no AT&T Stadium, no Texas.
Se há seleção, há portugueses em todo o lado 🇵🇹#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Portugal pic.twitter.com/xgdKfnhVMU— sport tv (@sporttvportugal) July 4, 2026
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