O desfecho do Grupo H decretou que Portugal conseguiu apurar-se matematicamente para os 16 avos do Mundial.

Devido ao saldo de golos muito positivo, só uma conjugação anormal de resultados - uma derrota pesada e uma vitória gorda da RD Congo, além de um alinhamento quase cósmico noutros grupos - ditaria uma eliminação da Seleção Nacional na fase de grupos, mas o empate de Cabo Verde com a Arábia Saudita fez com que o terceiro classificado (neste caso o Uruguai, que acabou eliminado, mas até poderia ser Cabo Verde de os sul-americanos tivessem vencido a Espanha), ficasse sempre atrás da equipa das quinas num eventual ranking dos melhores terceiros.

A Seleção Nacional entra em campo neste sábado (madrugada de domingo pelas 00h30) para defrontar a Colômbia, líder do Grupo K. Portugal ainda pode terminar no primeiro lugar, mas para isso precisa de bater a seleção sul-americana. Em caso de empate garante o segundo lugar.