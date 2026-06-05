Lennart Karl, avançado do Bayern Munique, lesionou-se esta sexta-feira no treino da seleção alemã e pode ter o Mundial em risco.

A informação foi confirmada pelo próprio selecionador, Julian Nagelsmann, em conferência de imprensa. O treinador alemão afirmou que a lesão do jovem avançado «não parece boa».

Nagelsmann revelou, ainda, que Lennart Karl seguiu para o hospital para ser avaliado e que a sua continuação está dependente dos exames realizados.

«Ele foi para o hospital e fará exames. Temos que esperar pelo diagnóstico e ver se estará apto para jogar o Mundial», disse.

A Alemanha, recorde-se, integra o Grupo E, juntamente com Curaçau, Equador e Costa do Marfim.