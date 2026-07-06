No rescaldo à eliminação do Brasil do Mundial 2026, frente à Noruega (2-1), Carlo Ancelotti garantiu que não se trata do fim de ciclo enquanto selecionador. Em conferência de imprensa, o italiano abordou a renovação geracional e a reação dos adeptos.

«Não penso que isto seja o fim, mas o início de um novo ciclo. Não fizemos um Mundial especial, mas bom. Parece-me que merecíamos ganhar. Devemos continuar a trabalhar. Temos de gerir a tristeza por esta eliminação e utilizá-la como combustível para o novo ciclo.»

«O Brasil teve muitas ocasiões na primeira parte e dominámos. Na segunda parte, o Endrick entrou para dar mais profundidade e o Neymar entrou para dar mais qualidade no último terço. Tentámos manter a intensidade e pressionar alto.»

Sobre a reação dos adeptos à eliminação, Ancelotti relativizou: «Vamos continuar a trabalhar, tentando melhorar e encontrar novas ideias. Acho que o trabalho foi bom, o futebol é assim».

Por último, o selecionador do Brasil analisou a despedida de figuras como Casemiro.

«No meio-campo precisamos de substituir alguns jogadores. Precisamos de novos jogadores, de jovens talentos. A seleção é um grupo sólido, com jogadores de grande qualidade», terminou.