No rescaldo ao triunfo do Brasil nos “16-avos” do Mundial 2026, Carlo Ancelotti analisou a sofrida vitória sobre o Japão (2-1).

«O plano na primeira parte era filtrar mais passes por dentro, mas não saíram bem, devido à qualidade defensiva do Japão. Mudámos para tentar ter mais força na área, fazendo mais cruzamentos. Até agora, foi o nosso jogo mais completo. Houve uma evolução, porque, se sentimos problemas para encontrar espaços nas outras partidas, hoje solucionámos muito bem na segunda parte.»

«Ao intervalo disse aos jogadores para terem paciência, porque sabíamos que o golo apareceria. A questão era manter a estrutura para não comprometer a partida. Fizemos um excelente trabalho e não nos apressámos.»

Sobre a não utilização de Neymar, o selecionador do Brasil não fugiu ao tema.

«Se não tivéssemos empatado até ao minuto 60, ia colocá-lo em campo. Pensámos em lançá-lo no prolongamento, porque ele está bem, mas fizemos o 2-1.»

«Estamos fortes e contentes. Seguimos o nosso caminho e temos de continuar a melhorar. Descansar também é muito importante. Gostei muito deste jogo, mas temos de pensar no próximo.»

O Brasil vai jogar contra Noruega ou Costa do Marfim nos oitavos de final.