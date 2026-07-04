Mundial 2026
Há 1h e 35min
Anthony Taylor escolhido para apitar o Portugal-Espanha
Árbitro inglês dirigiu dois encontros deste Mundial 2026 (Uzbequistão-Colômbia e Senegal-Iraque)
DIM
Árbitro inglês dirigiu dois encontros deste Mundial 2026 (Uzbequistão-Colômbia e Senegal-Iraque)
DIM
Anthony Taylor é o árbitro escolhido para dirigir o encontro entre Portugal e Espanha.
A FIFA divulgou, este sábado, a equipa de arbitragem para o jogo desta segunda-feira (20h), sendo que os assistentes também são ingleses e o quarto árbitro é o alemão Felix Zwayer.
Este será o terceiro jogo que Anthony Taylor apita neste Mundial 2026, depois de ter estado na vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão (3-1) e a goleada do Senegal frente ao Iraque (5-0).
The match officials for @FIFAWorldCup matches 93 and 94 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 4, 2026
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