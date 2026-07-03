Roberto Martínez é um assumido fã de numerologia e crente em sinais. Tendo isso em conta, talvez a vitória sobre a Croácia torne-se ainda mais relevante para o selecionador nacional. Explicamos porquê.

A Croácia tem sido, nos anos recentes, um verdadeiro talismã para Portugal... e não só. No caso português, duas grandes competições ganhas pelos lusos tiveram triunfos sobre os croatas.

Primeiro, no saudoso Euro 2016, nos oitavos de final, com aquele golo épico de Ricardo Quaresma no prolongamento. Depois, na Liga das Nações de 2024/25, Portugal bateu a Croácia por 2-1 na fase de liga, concedendo depois um empate a uma bola.

Porém, talvez de forma ainda mais surpreendente, a Croácia perdeu com o campeão mundial sempre que chegou à fase a eliminar. Nessas três ocasiões - 1998, 2018 e 2022 -, acabou por servir como talismã. Perdeu apenas, respetivamente, com França (duas vezes) e Argentina. E agora com... Portugal.

Nas restantes edições em que participou (2002, 2006 e 2014), a Croácia ficou-se pela fase de grupos e não defrontou os eventuais campeões. Coincidência?

Porém, para resfriar os ânimos, há que referir o seguinte - também a Inglaterra venceu a Croácia neste Mundial (4-2) e segue na competição. Não eliminou os croatas na fase a eliminar, mas pode reclamar alguma da sorte que podia ser dirigida a Portugal. Aguardemos.