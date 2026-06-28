Ainda não está definido o adversário de Portugal para os 16 avos do Mundial 2026, mas Roberto Martínez já sabe que vai defrontar uma de três seleções do Grupo L.

Caso leve a melhor sobre a Colômbia no jogo deste sábado, Portugal vai defrontar o terceiro classificado do Grupo L, ou seja, o Gana de Carlos Queiroz. Se ficar no segundo lugar do Grupo K, a Seleção Nacional defronta o segundo colocado do Grupo L, neste caso a Croácia. Por fim, caso fique na terceira posição do grupo, Portugal irá defrontar a Inglaterra.

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