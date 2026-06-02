Atenção, Portugal: Canadá de Eustáquio vence Uzbequistão
Seleção asiática integra o Grupo K do Mundial 2026
O Canadá levou a melhor sobre o Uzbequistão (2-0) na madrugada desta terça-feira, com golos do médio Jonathan Osorio e do avançado Jayden Nelson, aos 58 e 90+1 minutos, respetivamente. As assistências foram assinadas pelo avançado Oluwaseyi.
O médio Eustáquio (ex-FC Porto) foi titular nos canadianos.
Na madrugada de sábado (00h30), o Canadá recebe a Irlanda, no último teste para o Mundial 2026. A estreia na prova está agendada para 12 de junho (20h), contra a Bósnia. Os canadianos integram o Grupo B, também na companhia de Qatar e Suíça.
Por sua vez, o Uzbequistão viaja até Nova Iorque, onde vai jogar ante os Países Baixos na segunda-feira (19h45). A seleção asiática integra o Grupo K, na companhia de Portugal, República Democrática do Congo e Colômbia, que defronta na primeira jornada, a 18 de junho (03h).