Atenção, Portugal: Colômbia vence com golos de Díaz e Suárez
Richard Ríos foi titular nos «Cafeteros». Canadá de Eustáquio vence Uzbequistão
Na preparação para o Mundial 2026, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3-1, em Bogotá. Na madrugada desta terça-feira, Richard Ríos e Luis Díaz foram titulares nos “Cafeteros”, enquanto James Rodríguez e Luis Suárez foram apostas para a segunda parte. Na baliza da Costa Rica esteve Patrick Sequeira, do Casa Pia.
Decorria o minuto 17 quando Díaz assistiu o central Sánchez para o primeiro do encontro. Pouco depois, aos 23 minutos, o ex-FC Porto aplicou o 2-0. Ainda que o médio Soto tenha reduzido aos 33 minutos, Suárez encerrou a contenda aos 81.
No calendário da Colômbia segue-se a viagem para os Estados Unidos e o particular com a Jordânia na madrugada de segunda-feira (meia-noite), na Califórnia. Por sua vez, a Costa Rica – que não se qualificou para o Mundial 2026 – mede forças com a Inglaterra a 10 de junho (21h), em Orlando.
Também na madrugada desta terça-feira, o Canadá levou a melhor sobre o Uzbequistão (2-0), com golos do médio Jonathan Osorio e do avançado Jayden Nelson, aos 58 e 90+1 minutos, respetivamente. As assistências foram assinadas pelo avançado Oluwaseyi.
O médio Eustáquio (ex-FC Porto) foi titular nos canadianos.
Na madrugada de sábado (00h30), o Canadá recebe a Irlanda, no último teste para o Mundial 2026. A estreia na prova está agendada para 12 de junho (20h), contra a Bósnia. Os canadianos integram o Grupo B, também na companhia de Qatar e Suíça.
Quanto ao Uzbequistão, o último particular vai acontecer em Nova Iorque, na segunda-feira (19h45), contra os Países Baixos. A seleção asiática integra o Grupo K com Portugal, República Democrática do Congo e Colômbia, que defronta na primeira jornada, a 18 de junho (03h).
