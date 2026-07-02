Portugal mede forças com a Croácia na madrugada desta sexta-feira e em cima da mesa está a possibilidade de Cristiano Ronaldo dizer adeus à Seleção Nacional.

A informação foi avançada por Katia Aveiro, irmã do capitão da Seleção Nacional, que em declarações aos jornalistas falou de uma «Last Dance» (Última Dança) de CR7 neste Mundial 2026.

«Pela informação que tenho, podem despedir-se. Acredito que é a despedida. Aproveitem muito. Vai ser difícil encontrar alguém como ele. Estou a falar da Seleção. A informação que tenho, de fonte segura, acredito que é a last dance», afirma.

«Quem gosta de futebol, tem de gostar de Ronaldo. Quem não gosta de Ronaldo, não gosta de futebol. Eles é que perdem. Ele está a partir pedra há 20 e tal anos. Acham que não somos felizes? Olhem onde está a família Aveiro e de onde viemos. Conquistámos tanta coisa», acrescenta.