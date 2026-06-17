Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, na antevisão ao encontro com a RD Congo, a contar para a estreia do Mundial 2026:

Ausência de Rúben Dias para a RD Congo

«Não está a 100 por cento para amanhã e não está apto para o jogo. Não é o momento de arriscar, está a trabalhar individualmente e faz sentido continuar com a recuperação.»

Em que condições chegou à Seleção?

«Posso dizer que o Rúben chegou perfeitamente à Seleção. Jogou os 90 minutos com o Man. City no último jogo da Liga Inglesa, o que ajuda sempre. Trabalhou muito bem nos jogos de preparação, mas o futebol é um jogo de contacto. O que o Rúbem teve foi um golpe frente à Nigéria. Fizemos os testes, está tudo bem estruturalmente, é só não arriscar. Medicamente precisamos que esteja a 100 por cento. A situação do Rúben foi um momento de futebol, não tem um passado com aquilo que aconteceu durante a época.»