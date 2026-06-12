Mundial 2026
Há 2 min
Atenção, Portugal: RD Congo já ganha...no campo do estilo
«Leopardos» impressionaram na chegada aos Estados Unidos
AL
«Leopardos» impressionaram na chegada aos Estados Unidos
AL
A República Democrática do Congo, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, chegou em grande estilo aos Estados Unidos.
Com fatos e malas que faziam alusão ao leopardo, símbolo do país, a equipa congolesa desfilou perante os adeptos que os esperavam em grande festa no aeroporto. O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais.
Ora veja:
A RD Congo, recorde-se, integra o Grupo K, juntamente com Portugal, Colômbia e Uzbequistão.
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