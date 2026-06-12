A República Democrática do Congo, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, chegou em grande estilo aos Estados Unidos.

Com fatos e malas que faziam alusão ao leopardo, símbolo do país, a equipa congolesa desfilou perante os adeptos que os esperavam em grande festa no aeroporto. O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Ora veja:

A RD Congo, recorde-se, integra o Grupo K, juntamente com Portugal, Colômbia e Uzbequistão.