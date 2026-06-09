Mundial 2026
Há 21 min
Atenção, Portugal: RD Congo perde com o Chile
Adversário da equipa das Quinas na fase de grupos do Mundial 2026 derrotado por 2-1
AL
Adversário da equipa das Quinas na fase de grupos do Mundial 2026 derrotado por 2-1
AL
O RD Congo, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, perdeu por 2-1 com o Chile.
Numa primeira parte sem golos, foi a formação chilena a chegar primeiro à vantagem, com golo de Osorio, aos 52 minutos. O RD Congo procurou responder, mas foi o Chile que voltou a fazer balançar as redes da baliza defendida por Lionel Mpasi-Nzau. Matías Sepulveda apontou um golaço de livre direito, aos 86 minutos.
A fechar o encontro, Kayembe, ex-FC Porto, Rio Ave e Arouca, respondeu na mesma moeda e reduziu para 2-1, com um grande golo.
O RD Congo, recorde-se, integra o Grupo K, juntamente com Portugal, Colômbia e Uzbequistão.
Ora veja:
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