Mundial 2026
Há 13 min
Ronaldo chega aos dez jogos sem marcar em fases finais de Mundiais e Europeus
Último golo de CR7 aconteceu no Campeonato do Mundo de 2022, na vitória por 3-2 sobre o Gana
DIM
Último golo de CR7 aconteceu no Campeonato do Mundo de 2022, na vitória por 3-2 sobre o Gana
DIM
Continua a crescer a seca de Cristiano Ronaldo em fases finais de Mundiais e Europeus.
O internacional português não marcou no encontro desta quarta-feira, diante da RD Congo, e está sem marcar há dez jogos. A última vez que introduziu a bola no fundo da baliza foi no Mundial 2022, quando a Seleção Nacional levou a melhor sobre o Gana (3-2).
A partir daí, CR7 não marcou contra Uruguai e Coreia do Sul, na fase de grupos, Suíça nos «oitavos» e Marrocos nos «quartos». Já em 2024, não fez qualquer golo frente a Chéquia, Turquia e Geórgia na fase de grupos, Eslovénia nos «oitavos» e França nos «quartos».
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