O Manchester City é o clube mais representado no Mundial 2026, ao ceder 19 jogadores às respetivas seleções nacionais, um novo recorde na história da competição. A marca supera os 17 convocados que o Barcelona levou ao Mundial de 2022.

Num torneio que contará com 48 seleções pela primeira vez, também os clubes portugueses terão presença significativa, com o Benfica a surgir como o emblema nacional com mais jogadores convocados.

Benfica na frente, Sporting logo atrás

As águias contam com oito futebolistas chamados às respetivas seleções. Entre eles estão Tomás Araújo (Portugal), Aursnes (Noruega), Schjelderup (Noruega), Richard Ríos (Colômbia), Lukebakio (Bélgica), Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina) e Sidny Cabral (Cabo Verde).

A lista inclui ainda Nicolás Otamendi (Argentina), embora o capitão argentino já tenha deixado o Benfica e sido oficializado como reforço do River Plate.

Já o Sporting segue de perto, com sete representantes na principal competição de seleções. Rui Silva (Portugal), Francisco Trincão (Portugal), Gonçalo Inácio (Portugal), Diomande (Costa do Marfim), Debast (Bélgica), Maxi Araújo (Uruguai), e Luis Suárez (Colômbia) vão desfalcar os leões durante cerca de um mês..

Sp. Braga e FC Porto também representados

O Sp. Braga surge com quatro convocados, embora nem todos continuem ligados ao clube. Além de Lukas Hornícek (Chéquia), Gustaf Lagerbielke (Suécia) e Florian Grillitsch (Áustria), a lista inclui Rodrigo Zalazar (Uruguai), que entretanto trocou os minhotos pelo Sporting.

Já o FC Porto vê três jogadores atualmente ligados ao plantel representados no Mundial: Diogo Costa (Portugal), Deniz Gül (Turquia) e Eustáquio (Canadá). O médio canadiano esteve na última temporada ao serviço dos norte-americanos do Los Angeles FC, já o nome de Seko Fofana consta igualmente dos convocados, mas o médio regressou ao Rennes após terminar o empréstimo aos dragões.

Representantes chegam até do segundo escalão

A representação do futebol português não se limita aos habituais candidatos aos títulos. O Vizela, na II Liga, contribui com dois internacionais haitianos, enquanto Desp. Chaves (II Liga), Torreense (II Liga) e Farense (II Liga) cedem um jogador cada. Clubes como o Tondela, Gil Vicente, Estrela da Amadora, V. Guimarães e Casa Pia também terão atletas presentes na maior prova de seleções do planeta.

PSG e Bayern entre os gigantes

No panorama internacional, o Manchester City lidera a lista com 19 convocados, entre eles Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva (que está de saída do clube britânico), seguido pelo Bayern Munique, com 18, e pelo Arsenal e PSG, ambos com 16.

No caso do campeão europeu, a representação portuguesa é particularmente forte, através de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, quatro dos jogadores que ajudaram o clube parisiense a conquistar a Liga dos Campeões na última temporada.

Veja na galeria associada os clubes que mais jogadores cederam para o Mundial 2026.